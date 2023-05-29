عمدة اسطنبول المعارض لأردوغان يعلق على فوز الرئيس التركي بانتخابات الرئاسة

علق عمدة مدينة اسطنبول التركية إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، على فوز الأخير في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب إمام أوغلو: "لقد انتهت انتخابات 28 مايو. كسياسي يسير على خطى المخضرم مصطفى كمال أتاتورك، الذي قال إن السيادة للأمة دون قيد أو شرط، بالطبع"، آمل أن تجلب هذه النتائج الخير لأمتنا وبلدنا"، معتبرا أن "تركيا الآن بحاجة ماسة إلى التطبيع بسرعة وإيجاد حلول لمشاكلها الحقيقية"، وفق ما نقلت صحيفة "زمان".

وتابع أوغلو: "إنني أدرك أن هناك اليوم عشرات الملايين ممن يشعرون بخيبة أمل شديدة.. أولادي الأعزاء..لا تحزنوا.. أيها الشباب الأعزاء..لا تثبط عزيمتكم..سيداتي..لا تكن غاضبات أبدا..أيها السادة، استمروا في السير ورؤوسكم مرفوعة"، لافتا إلى أن تركيا "أمة يمكنها تحقيق الكثير من الأشياء العظيمة في وقت قصير، ويمكنها القيام بذلك مرة أخرى".

وأردف: "حدثت خيبة أمل مماثلة منذ 5 سنوات، لكن بعد تسعة أشهر فقط حققنا نتائج هائلة في الانتخابات المحلية..لقد فعلنا الأشياء الصحيحة وحصلنا جميعا على نتائج معا، ونجحنا معا..لا تقلقوا..كل شيء يبدأ من جديد..تذكروا أن الثابت الوحيد هو التغيير"، مشيرا إلى أن "لديهم طريقا طويلا ليقطعوه، ولديهم شباب، ولديهم إيمان كامل، فكل شيء سيكون على ما يرام".

المصدر: "زمان"