لافروف يحذر الغرب من مخططه تزويد أوكرانيا بمقاتلات ويؤكد أن لدى روسيا ما يلزم للرد على ذلك

حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، الدول الغربية من نيتها تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16"، وأكد أن لدى روسيا الوسائل اللازمة للرد على ذلك.

وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي في العاصمة الكينية نيروبي: "بالنسبة للدنمارك وهولندا وعزمهما على أن يكونا في طليعة أولئك الذين يدربون الطيارين الأوكرانيين على الطائرات الغربية، أولا وقبل كل شيء، تسعيان لإرضاء رغبة المهيمن (الولايات المتحدة). هذه الدول تتبع بنشاط خط واشنطن في الشؤون الأوروبية".

وحول رد الفعل الروسي قال لافروف "ليس لدي شك في أن قواتنا المسلحة لديها القدرة اللازمة على الرد على ذلك".

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، نهاية الأسبوع الماضي، أن الدنمارك وهولندا ستقودان تحالفا أوروبيا من أجل تدريب قوات كييف على قيادة المقاتلات "إف-16" رئيس البنتاغون.

وفي تصريحات سابقة، قال أوستن إن الولايات المتحدة تأمل في بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على تشغيل مقاتلات "إف 16"، خلال الأسابيع المقبلة.

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المصدر: RT