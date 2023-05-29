أبرز ما صرح به لافروف في مؤتمره الصحفي في نيروبي

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي، إن روسيا تسعى مع الدول الإفريقية وكذلك دول أمريكا اللاتينية لاعتماد العملات الوطنية وتقليص الاعتماد على الدولار.

لافروف: روسيا تمتلك الوسائل اللازمة للرد على تزويد أوكرانيا بالمقاتلات الغربية

لافروف: نتوقع أن قمة روسيا-إفريقيا القادمة ستسهم في تعزيز دور إفريقيا في العالم

لافروف: ننتقل إلى استعمال العملات الوطنية في المعاملات الاقتصادية وتقليص الاعتماد على الدولار

لافروف: واشنطن ولندن لا تريدان قبول مبادرات السلام، فقط التي تتماشى مع صيغة زيلينسكي

لافروف: إذا بقي وضع مبادرة البحر الأسود الخاصة بنقل الحبوب على حالها دون تغيير فإنها ستصبح غير صالحة

لافروف: الدول الفقيرة وصل إليها أقل من 3% من الحبوب التي تم تصديرها في إطار اتفاق البحر الأسود

لافروف: الغرب يواصل عرقلة تنفيذ صفقة الحبوب ما يؤثر على تدهور الوضع الغذائي في العالم

لافروف: ستصل شحنة تتكون من 30 ألف طن من الأسمدة الروسية مجانا إلى ميناء كينيا في غضون أيام قليلة

لافروف يحذر الغرب من مخططه تزويد أوكرانيا بمقاتلات ويؤكد أن لدى روسيا ما يلزم للرد على ذلك

لافروف يحذر من انفجار ضخم في وسط أوروبا

المصدر: RT