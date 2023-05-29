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أبرز ما صرح به لافروف في مؤتمره الصحفي في نيروبي

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أبرز ما صرح به لافروف في مؤتمره الصحفي في نيروبي
Sputnik
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قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي، إن روسيا تسعى مع الدول الإفريقية وكذلك دول أمريكا اللاتينية لاعتماد العملات الوطنية وتقليص الاعتماد على الدولار.

  • لافروف: روسيا تمتلك الوسائل اللازمة للرد على تزويد أوكرانيا بالمقاتلات الغربية
  • لافروف: نتوقع أن قمة روسيا-إفريقيا القادمة ستسهم في تعزيز دور إفريقيا في العالم
  • لافروف: ننتقل إلى استعمال العملات الوطنية في المعاملات الاقتصادية وتقليص الاعتماد على الدولار
  • لافروف: واشنطن ولندن لا تريدان قبول مبادرات السلام، فقط التي تتماشى مع صيغة زيلينسكي
  • لافروف: إذا بقي وضع مبادرة البحر الأسود الخاصة بنقل الحبوب على حالها دون تغيير فإنها ستصبح غير صالحة
  • لافروف: الدول الفقيرة وصل إليها أقل من 3% من الحبوب التي تم تصديرها في إطار اتفاق البحر الأسود
  • لافروف: الغرب يواصل عرقلة تنفيذ صفقة الحبوب ما يؤثر على تدهور الوضع الغذائي في العالم
  • لافروف: ستصل شحنة تتكون من 30 ألف طن من الأسمدة الروسية مجانا إلى ميناء كينيا في غضون أيام قليلة
  • لافروف يحذر الغرب من مخططه تزويد أوكرانيا بمقاتلات ويؤكد أن لدى روسيا ما يلزم للرد على ذلك
  • لافروف يحذر من انفجار ضخم في وسط أوروبا

المصدر: RT

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أبرز ما صرح به لافروف في مؤتمره الصحفي في نيروبي