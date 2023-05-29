لافروف يصل العاصمة الكينية نيروبي في إطار جولة إفريقية

وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في زيارة عمل إلى نيروبي، حيث من المقرر أن يلتقي مع قيادة البلاد، في رابع زيارة يقوم بها لافروف للقارة الإفريقية خلال عام.

وكانت آخر مرة زار فيها الوزير الروسي كينيا قبل 13 عاما، في عام 2010.

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وتعد هذه رابع زيارة يقوم بها سيرغي لافروف للقارة الإفريقية خلال عام، فقد زار وزير الخارجية الروسي في يوليو الماضي مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو، وبعد ستة أشهر، بشهر يناير، توجه الوزير إلى جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنغولا وإريتريا، وفي فبراير زار مالي وموريتانيا والسودان.

وتعمل موسكو بنشاط على تطوير العلاقات مع إفريقيا.

وفي يوليو، تستضيف سان بطرسبورغ القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي.

المصدر: نوفوستي