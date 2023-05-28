كوريا الشمالية تخطر اليابان بإطلاق قمر استطلاع صناعي من 31 مايو إلى 11 يونيو

أعلن خفر السواحل الياباني، تلقي طوكيو، إخطارا من كوريا الشمالية، يفيد بعزمها إطلاق أول قمر استطلاع صناعي ما بين 31 مايو و11 يونيو المقبل.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لمجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو، إن الإطلاق المحتمل لأول قمر صناعي استطلاع في تاريخ كوريا الشمالي، سيكون انتهاكا للقرارات الحالية لمجلس الأمن الدولي وسينظر إليه على أنه استفزاز يشكل تهديدا لأمن اليابان.

وقال ماتسونو: "حتى لو كان إطلاق قمر صناعي، فإنه سيكون انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزازا كبيرا لأمن بلادنا".

وأكد أن قرارات مجلس الأمن الدولي تحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باليستية، وامتنع ماتسونو عن التعليق المباشر على تقارير من الجانب الكوري الشمالي تفيد بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، اطلع على الاستعدادات لإطلاق قمر الاستطلاع الصناعي.

وأشار الأمين العام لمجلس الوزراء، إلى أنه تم نشر مجمعات باتريوت PAC-3 في الجزر اليابانية النائية يوناجوني وإيشيجاكي ومياكو في بداية شهر مايو الجاري. وأضاف: "سنواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية حياة سكاننا وحياتهم اليومية".

وفي 19 أبريل، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن كيم جونغ أون، أمر ببدء الاستعدادات لإطلاق أول قمر استطلاع صناعي، والذي من شأنه أن يزيد من قدرات بيونغ يانغ في جمع البيانات.

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت أول صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب من طراز "هواسونغ -18" للمرة الأولى. وأفادت الأنباء، أن كيم جونغ أون اطلع على الاستعدادات لإطلاق قمر صناعي للاستطلاع ووافق على خطة عمل لجنة خاصة تتعامل مع هذا الموضوع.

المصدر: تاس