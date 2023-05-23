كوريا الجنوبية تحذر من اقتراب موعد إطلاق جارتها الشمالية قمرا صناعيا للتجسس

قال مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية، جو تيه يونغ، إن كوريا الشمالية قد تطلق أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في المستقبل القريب، مع تزايد التكهنات بشأن توقيت الإطلاق.

وأدلى مستشار الأمن القومي بهذا التصريح خلال مقابلة مع قناة "يونهاب" الإخبارية، محذرا من أن كوريا الشمالية ستواجه عقوبات أشد إذا مضت قدما.

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وقال جو إن "زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أعلن أن ذلك سيأتي بحلول نهاية أبريل، مشيرا إلى العديد من المشاكل المحتملة.

وأضاف: "من المحتمل أن يتم الإطلاق في المستقبل القريب.. وإذا حدث هذا، ستكون هناك جهود من جانبنا وسيؤدي ذلك إلى تعميق العزلة الدبلوماسية لكوريا الشمالية في المجتمع الدولي".

وصرح بأن سيئول ستتعامل مع ذلك بالضغط على المجتمع الدولي لفرض عقوبات صارمة على كوريا الشمالية، مع فرض عقوبات إضافية قائمة بذاتها بالتنسيق مع الدول ذات التفكير المماثل.

وتابع مستشار الأمن القومي قائلا: "المهم هو توضيح أنه سواء أطلقت كوريا الشمالية قمرا صناعيا للاستطلاع أو أجرت تجربة نووية، فإنها لن تكون قادرة بعد الآن على زيادة وجودها في المجتمع الدولي أو الحصول على أي فوائد اقتصادية عملية".

وزار كيم حونغ أون اللجنة التحضيرية لإطلاق القمر الصناعي في الأسبوع الماضي، ووافق على خطة العمل المستقبلية، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، مما يشير إلى أن الإطلاق قد يكون وشيكا.

المصدر: "يونهاب"