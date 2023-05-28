حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض: سنحمي إرادة أمتنا حتى النهاية وسننتصر

قال فائق أوزتراك، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، "إننا سنحمي إرادة أمتنا حتى النهاية وسننتصر".

وأوضح فائق أوزتراك قائلا: "نشكر كل من شارك في الانتخابات الرئاسية الأخيرة..تم الانتهاء من الجولة الثانية من التصويت، ونحن الآن في المرحلة الحاسمة لحماية إرادة أمتنا..عمل كوادرنا في كل المؤسسات، بلا كلل، لضمان أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة، وأنشأنا نظام بيانات في مقرنا لمتابعة نتائج الاقتراع".

وأضاف أوزتراك: "أدعو المراقبين في مراكز الاقتراع على أداء واجباتكم بأقصى قدر من المسؤولية.. يتمثل دوركم في مراقبة ومنع جميع المخالفات، والتأكد من أن الأوراق للنتائج، الموقعة، تصل إلى اللجان الانتخابية بأمان، وتتبع محاضر الدمج".

وتابع: "أريد أن أذكر الجميع بأننا سنحمي إرادة أمتنا حتى النهاية ، وسننتصر".

وقال فائق أوزتراك: "لقد رأينا في الماضي "كيف يمكن التلاعب بالنتائج الأولى التي أعلنتها الوكالة الرسمية للدولة وتغييرها بسرعة"..لذلك نحث الجميع على انتظار إعلاننا الساعة 19:00 وحراسة صناديق الاقتراع حتى ذلك الحين"، مضيفا: "نحذر من أنه لا ينبغي لأحد فرض الأمر الواقع حتى الانتهاء من النتائج..لقد اتحدنا كأمة، واليوم سنفوز معا..سوف تسود الديمقراطية، وستكون رفاهية مواطنينا على رأس أولوياتنا".

واستطرد: "دعونا نعيد الربيع إلى هذا البلد في القرن الثاني للجمهورية..شكرا لكم على اهتمامكم".

المصدر: RT