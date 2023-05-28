كيليتشدار أوغلو يؤكد عزمه على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

أكد المرشح حزب المعارضة للرئاسة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، عزمه على إعادة اللاجئين السوريين إلى الوطن في حال فوزه بالانتخابات، لكنه شدد على ضرورة توفير "ظروف إنسانية لهم".

وقال كيليتشدار أوغلو: "نريدهم أن يكونوا قادرين على العيش في بلدهم. سنبني لهم منازل ومدارس ورياض أطفال، وبالتالي نعيدهم مرة أخرى. ما سيخفف التوترات بالنسبة لأوروبا ولنا".

وأكد أن خططه لا تشمل نقل اللاجئين إلى أوروبا. وقال مرشح المعارضة لصحيفة "بيلد" الألمانية في مقابلة: "ليست لدينا نية لإرسالهم إلى أوروبا. لا نريد خلق مشاكل، لكن [نريد] حلها من خلال سياسة عقلانية".

في الوقت نفسه، أشار كيليتشدار أوغلو إلى أنه من أجل خلق "ظروف إنسانية" للاجئين، ستكون هناك حاجة أيضا إلى أموال من الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "سنجلس ونتحدث معهم [الأوروبيين]".

وتطرق كيليتشدار أوغلو إلى الانتخابات الجارية في تركيا، وأعرب عن ثقته في فوزه، وقال: "سننتصر ونودع [رئيس الدولة الحالي رجب طيب] أردوغان بطريقة ديمقراطية".

وفي وقت سابق، صرح كيليتشدار أوغلو، أنه إذا فاز في الانتخابات، فسوف يعيد جميع اللاجئين السوريين إلى وطنهم. مشيرا إلى أن عددهم 10 ملايين شخص، لكن السلطات التركية ذكرت أن بيانات كيليتشدار أوغلو غير صحيحة.

واليوم الأحد، أدلى الناخبون الأتراك بأصواتهم مجددا في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كيليتشدار أوغلو.

المصدر: RT + تاس