قال اللواء الأوكراني المتقاعد سيرغي كريفونوس، إن القيادة الأوكرانية فرضت رقابة على القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

وشدد الجنرال المتقاعد على أن مكتب الرئيس فلاديمير زيلينسكي، قام "بتصريف" زالوجني خوفا من أن يصبح خطرا سياسيا عليه.

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وأضاف كريفونوس: "يقوم مكتب الرئيس بشكل جميل ومنهجي ببذل كل الجهود اللازمة لكي يختفي الجنرال زالوجني من المجال الإعلامي".

ووفقا للضابط المتقاعد، يرى زيلينسكي أن القائد العام للقوات الأوكرانية زالوجني، يمثل تهديدا ومنافسا له قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في أوكرانيا.

في وقت سابق، أفادت بعض وسائل الإعلام بأن الجنرال زالوجني، لا يظهر علنا ​​بسبب خلافاته مع زيلينسكي.

كما ظهرت معلومات تفيد بأن زالوجني خضع لعملية شق في الجمجمة بعد إصابته بشكل بالغ عند خطوط التماس في منطقة خيرسون.

المصدر: RT