قال يان غاغين، مستشار رئيس جمهورية دونيتسك بالإنابة، إن إصابة قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني، تؤكد فعالية أداء القوات الجوية الروسية، وحيّدت قائدا عسكريا بارزا في نظام كييف.

وقال غاغين: "إصابة زالوجني تؤكد فعالية أداء قواتنا الجوية الفضائية في استهداف مراكز صنع القرار المعادية، وتحرم نظام كييف من قائد عسكري يتمتع بكفاءة عالية".

وأفاد مسؤول أمني روسي في وقت سابق، بأن زالوجني، المتواري منذ مطلع الشهر، أصيب بضربة صاروخية روسية دقيقة استهدفت موقعا للقيادة العسكرية الأوكرانية قرب قرية بوساد بوكروفسكوي، في الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة خيرسون.

المصدر: نوفوستي