البيت الأبيض يتوصل إلى اتفاق مؤقت مع الجمهوريين لرفع سقف الدين

أفاد مراسل RT في الولايات المتحدة، بأن المفاوضين الجمهوريين والبيت الأبيض، توصلوا إلى اتفاق مؤقت بشأن رفع سقف الدين، مما يجنب البلاد التعثر المحتمل عن سداد ديونها.

وتوصل ممثلو الرئيس الأمريكي جو بايدن وأعضاء الكونغرس الجمهوريون، إلى اتفاق مبدئي يوم السبت، لرفع سقف الدين القومي للبلاد وخفض إنفاق الميزانية في المشاورات لمنع التخلف عن سداد الديون.

وبحسب Punchbowl News، فإن "الجمهوريين في مجلس النواب توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين".

ويوم الجمعة، أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الكونغرس أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد في الخامس من يونيو المقبل، وليس الأول من يونيو، كما كان متوقعا في السابق.

ولمنع ذلك، وافق بايدن والقادة الجمهوريون في الكونغرس على التشاور بانتظام، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب على مبادرة رفع سقف الدين في وقت مبكر الثلاثاء 30 مايو.

المصدر: RT + تاس