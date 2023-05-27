استطلاع الرأي الأخير قبل الجولة الثانية من الانتخابات التركية بين أردوغان وأوغلو يظهر نتائج مفاجئة

كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة ORC البحثية، نسب الأصوات التي سيحصل عليها كل من الرئيس التركي المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان، ومنافسه كيليتشدار أوغلو، خلال جولة الإعادة.

وأظهر الاستطلاع أن رجب طيب أردوغان سيحصل على 46.7% من الأصوات، مقابل 48.1% من الأصوات لمنافسه عن تحالف الأمة المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، وذلك قبل توزيع أصوات المترددين.

وشمل الاستطلاع نحو 4 آلاف شخص في 28 محافظة تركية، قبيل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسة.

ووفقا للاستطلاع، فإنه بعد توزيع هذه المعدلات بين المترددين، ترتفع هذه المعدلات إلى 49.2% لصالح أردوغان، مقابل 50.8% لصالح كليتشدار أوغلو.

كما طرح الاستطلاع سؤالا حول المرشح الأقرب للمترددين، اختار 48.6% الرئيس أردوغان، بينما اختار 51.4 % كيليتشدار أوغلو.

المصدر: مؤسسة ORC