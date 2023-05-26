استطلاعات الرأي تكشف حظوظ أردوغان في الفوز بالانتخابات الرئاسية الأحد المقبل

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة الأبحاث التركية، ونشرته صحيفة "حريت" أن رجب طيب أردوغان سيفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 53.7% من الأصوات.

شارك في الاستطلاع أكثر من 3000 شخص في 26 ولاية، تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، المؤهلين للتصويت والمقيمين في تركيا.

وبحسب التوقعات وفقا لنتائج الاستطلاع، فإن الرئيس رجب طيب أردوغان سيعاد انتخابه بنسبة 53.7% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ويقدر أنه في الجولة الثانية سيكون هناك تحول في التصويت بنسبة 1.75% لصالح طيب أردوغان و 1.25% لصالح كمال كيليتشدار أوغلو من 5% من الأصوات الممنوحة للمرشح السابق سنان أوغان في الجولة الأولى، وبقية الناخبين المترددين توزع بالتناسب.

وعندما سئل المشاركون في الاستطلاع عن سبب تصويتهم لرجب طيب أردوغان في الجولة الأولى، أجاب 41.2% "بأنهم يثقون فيه"، وأجاب 29.6% بـ "الاستقرار"، 24.8% أجابوا بأنه ينفذ وعوده، و4.4% أجابوا بأنهم اختاروه كرد فعل على المعارضة.

وحصل الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان على 49.52% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وحصل منافسه من أحزاب المعارضة السبعة كمال كيليتشدار أوغلو على 44.88%.

ومن المقرر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو.

المصدر: نوفوستي