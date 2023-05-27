تدمير 12 مسيرة أوكرانية وصواريخ أمريكية الصنع ومخازن أسلحة وتصفية نحو 500 مسلح

أفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 12 مسيرة أوكرانية وصواريخ أمريكية ومراكز قيادة أوكرانية ومستودعات أسلحة وتصفية نحو 500 مسلح على كافة المحاور.

وبحسب البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في محور كوبيانسك، تم إحباط أعمال مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية في لوغانسك، وتصفية أكثر من 45 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر Msta-B بالإضافة إلى تدمير رادار مضاد للبطارية AN / TPQ-50 أمريكي الصنع ومستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 92 للقوات الأوكرانية بالقرب من ستيلماخوفكا في لوغانسك.

في محور كراسني ليمانسك، تم تصفية نحو 60 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعين من طراز D-30 ومدفع Gvozdika ذاتية الدفع.

في محور دونيتسك تم تصفية أكثر من 260 جنديا أوكرانيا، وتدمير خمس مركبات مدفعية ذاتية الدفع "Gvozdika" ومدفعين من طراز D-30. كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 110 للقوات الأوكرانية بالقرب من أفدييفكا في دونيتسك.

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 120 جنديا، وتم تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Krab بولندية الصنع، ورادار مضاد للبطارية AN / TPQ-37 أمريكي الصنع، كما تم تدمير مستودعين للذخيرة للقوات الهجومية اللواء 79 المحمول جوا واللواء 128.

في محور خيرسون، تم تصفية نحو 10 جنود أوكران وتدمير مدفع هاوتزر D-30، وحاملتي مدفعية ذاتية الدفع من طرازGvozdika.

استهدفت قواتنا، مراكز قيادة للواءين الميكانيكيين 24 و45 للقوات الأوكرانية في دونيتسك.

اعترضت دفاعاتنا صاروخي كروز بعيدي المدى من طراز Storm Shadow ، وتسع عشرة قاذفة صواريخ HIMARS وصاروخين HARM مضادين للرادار.

تم تدمير 12 مسيرة أوكرانية في لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية