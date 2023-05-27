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كيسنجر: اليابان قد تطور أسلحة الدمار الشامل خلال سنوات

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كيسنجر: اليابان قد تطور أسلحة الدمار الشامل خلال سنوات
Legion-Media Bill Chizek Photography
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن رأيه بأن اليابان قد تطور أسلحة الدمار الشامل خلال السنوات القادمة.

وأشار الدبلوماسي الأمريكي المخضرم، الذي يحتفل يوم السبت بعيد ميلاده الـ 100، في تصريح لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن اليابان قد تحتاج إلى "ثلاث أو خمس أو سبع سنوات" لتطوير تلك الأسلحة.

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وفي معرض حديثه عن آسيا، أشار كيسنجر إلى أن الصين تسعى للأمن، وليس للهيمنة العالمية، مع أنها تسعى لتكون القوة العظمى في المنطقة، حسب رأيه.

وأضاف أنه بإمكان بكين أن تكون في موقف قوي، حتى تضطر الهند واليابان لأخذ ذلك بعين الاعتبار.

المصدر: تاس

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