واشنطن تسعى لإحراز تقدم في دعم "الناتو" لأوكرانيا بعد اجتماع أوسلو

تسعى الولايات المتحدة لإحراز تقدم في "دعم حلف الناتو العملي" لأوكرانيا، خارج إمدادات الأسلحة، بعد اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الحلف الأسبوع المقبل في أوسلو.

قال نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية ديريك هوغان، مجيبا عن سؤال حول النتائج التي تتوقعها واشنطن من اجتماع "الناتو" في أوسلو: "نريد إحراز تقدم بشأن النتائج الملموسة الرئيسية للقمة [المقرر عقدها في الصيف لحلف شمال الأطلسي] في فيلنيوس. أولا وقبل كل شيء، بشأن استمرار دعم الناتو لأوكرانيا، والدعم العملي، والدعم غير الفتاك، وكذلك تعزيز الردع والدفاع عن الحلف".

ومن المقرر إجراء اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية حلف "الناتو" في 31 مايو - 1 يونيو، بشأن الأزمة الأوكرانية.

ورفض المسؤول الأمريكي، الإفصاح عما قد يقدمه حلف شمال الأطلسي بالضبط إلى كييف. وأكد أن "الناتو" يعتزم الحفاظ على سياسة "الباب المفتوح".

وقال هوغان: "ملتزمون بسياسة الباب المفتوح لحلف الناتو. وأي قرارات بشأن الحلف يجب أن يتخذها جميع أعضاء الناتو والدول التي تسعى للانضمام إليه. لذلك سنبحث عن طرق لدعم التطلعات الأوروبية الأطلسية لأوكرانيا".

وقال الدبلوماسي: "على الرغم من ذلك.. فإن الاحتياجات الملحة في أوكرانيا ذات طبيعة عملية. وعلينا التركيز على بناء دفاع أوكراني وإمكانات ردع."

المصدر: تاس