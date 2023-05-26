أردوغان يسخر ويفسر معنى "الفواصل" في شعارات خصمه كيليتشدار أوغلو حول وجوب ترحيل السوريين (فيديو)

سخر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من حملة مرشح تحالف الأمة المعارض للرئاسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، التي يدعو فيها إلى "ترحيل السوريين من تركيا".

وقال أردوغان في المقابلة: "قاموا برفع لوحات إعلانية، شاهدتها خلال عبور الطرقات.. إنه يقول السوريون سيعودون إلى سوريا، ووضع فواصل بين الأحرف"، معتبرا أن هذه الفواصل تعني: "لن أستطيع القيام بذلك".

تركيا.. أردوغان يسخر من حملة كمال كيليتشدار التي يدعو فيها إلى "ترحيل السوريين من تركيا". pic.twitter.com/VhaH3XPMe5 — وكالة أنباء تركيا (@tragency1) May 25, 2023

يذكر أن أردوغان وكيليتشدار أوغلو يتنافسان في انتخابات الإعادة التي من المقرر أن تجري يوم الأحد 28 مايو الحالي.

وخلال الجولة الأولى التي جرت يوم 16 مايو، لم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم: رجب طيب أردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، سنان أوغان، محرم إنجه الذي سحب ترشيحه، من حسم النتيجة لصالحه بعد فرز أكثر من 100% من أصوات الناخبين.

وقد أحرز كيليتشدار أوغلو، نسبة 44.88%، فيما حقق أردوغان 49.525، أي أن أيا منهما لم يتجاوز 50%، وهي نسبة الأصوات التي يحتاجونها للفوز بولاية رئاسية لمدة 5 سنوات.

المصدر: RT