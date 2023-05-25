بسبب فيديو.. كيليتشدار أوغلو يرفع دعوى ضد أردوغان ويطالب بتعويض بقيمة 50 ألف دولار

رفع مرشح تحالف الأمة المعارض للرئاسة التركية كمال كيليتشدار أوغلو، دعوى قضائية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان قيمتها 50 ألف دولار لبثه مقطع فيديو يربط بين المعارضة والمسلحين الأكراد.

وقال جلال جيليك، محامي كيليتشدار أوغلو: "لقد رفعنا دعوى قضائية من أجل كشف حساب الفيديو المزيف".

وكان كيليتشدار أوغلو قد رفع في السابق سلسلة من الدعاوى القضائية الرمزية ضد أردوغان. لكن هذه الدعوى تطالب بتعويض قدره مليون ليرة تركية (50 ألف دولار).

وتعهد كيليتشدار أوغلو بالتبرع بالمبلغ إلى صندوق يشرف على تعليم أطفال الجنود الأتراك.

وبث أردوغان مرارا مقطع فيديو في حملته الانتخابية، يربط بين زعيم المعارضة وقائد عسكري لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابيا.

وفي الفيديو الذي نشره أردوغان، يظهر الأخير إلى جانب لقطات لكيليتشدار أوغلو وهو يدعو الأتراك إلى دعم ترشيحه، لافتا إلى أن قائدا بحزب العمال الكردستاني يدعم حملة المعارضة.

واعترف أردوغان هذا الأسبوع بأن الفيديو كان مونتاجا وليس مقطعا فعليا للحملة أنتجته المعارضة.

واتهم محامي كيليتشدار أوغلو أردوغان بخرق "الأعراف الأخلاقية".

وقال كيليتشدار أوغلو "كيف يمكن لشخص جالس في مقعد الرئيس أن يكون غير أمين؟".

المصدر: "أ ف ب"