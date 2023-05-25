سلطات دونيتسك: إصابة طفلين بجروح في غورلوفكا نتيجة قصف قوات كييف

قال عمدة مدينة غورلوفكا إيفان بريخودكو، إن طفلين أصيبا نتيجة قصف القوات الأوكرانية للمناطق السكنية بالمدينة.

وذكر بريخودكو، في قناته على "التليغرام": "أصيب طفلان نتيجة القصف".

وأبلغ بريخودكو سابقا، عن إصابة طفل واحد بمنطقة نيكيتوفسكي في غورلوفكا.

كما أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 44 مرة، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 3 آخرين بجروح.

ونشرت "RT الروسية" شريط فيديو لحجم الدمار الذي خلفه قصف قوات كييف الانتقامي لمناطق مدنية في جمهورية دونيتسك، بعد خسارتها مدينة أرتيوموفسك (باخموت) مؤخرا.

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المصدر: غازيتا.رو