وزير الدفاع النرويجي: سندعم تدريب الأوكرانيين على مقاتلات F-16

أعلن وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد غرام، في مقابلة صحفية، أن بلاده تدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات F-16 الأمريكية.

وقال غرام في مقابلة مع قناة NRK التلفزيونية: "تدرس النرويج طرقا مختلفة للمساهمة في تدريب الأفراد الأوكرانيين على المقاتلات من طراز F-16"، مضيفا أن الحكومة النرويجية تدعم مثل هذه المبادرة.

وبحسب القناة، أنهت الطائرات النرويجية من طراز F-16 مهمتها في القوات النرويجية عام 2022، وتم استبدالها بمقاتلات F-35.

وأشارت القناة إلى أنه يتم بالفعل تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات F-16 في بولندا وبعض الدول الأخرى، وأعلنت الدنمارك الأسبوع الجاري، أنها تريد لعب دور رئيسي في تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. وأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

المصدر: نوفوستي