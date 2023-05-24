تشاووش أوغلو ولافروف يبحثان مخرجات اجتماع موسكو الرباعي حول سوريا

أعلنت الخارجية التركية أن الوزير، مولود تشاووش أوغلو، بحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، مخرجات اجتماع اللجنة الرباعية لوزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران حول سوريا في موسكو.

وقالت الوزارة في بيانها: "أجرى وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو اليوم 24 مايو، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف".

وأضاف: "تم بحث مخرجات اجتماع اللجنة الرباعية لوزراء الخارجية (تركيا وروسيا وسوريا وإيران) حول سوريا الذي عقد في موسكو".

وفي وقت سابق، عقد في موسكو اجتماع بين وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، وإيران حسين أمير عبد اللهيان، وسوريا فيصل المقداد، وتركيا مولود تشاووش أوغلو، حول تطبيع العلاقات وإزالة الخلافات بين دمشق وأنقرة.

وفي ديسمبر من العام الماضي، استضافت روسيا أول محادثات منذ 11 عاما بين وزيري دفاع تركيا وسوريا.

المصدر: نوفوستي