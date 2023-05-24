بعد تأجيل إطلاق صاروخ "نوري".. الرئيس الكوري الجنوبي يدعو الطلاب لجولة في البيت الأزرق

دعا الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، مجموعة من الطلاب إلى جولة في مكتبه الرئاسي، بعد تأجيل إطلاق صاروخ "نوري" الفضائي الذي حضروا لمشاهدته.

وقالت وزارة العلوم إنها قررت اليوم الأربعاء، تأجيل إطلاق الصاروخ الفضائي "نوري" بسبب خلل فني تم اكتشافه أثناء الاستعدادات النهائية.

وقد اجتمعت مجموعة تضم نحو 50 طالبا، من المدارس الابتدائية وحتى الثانوية، في مبنى المكتب الرئاسي لمشاهدة البث المباشر مع الرئيس الكوري الجنوبي، ومساعديه والمسؤولين من معهد أبحاث الفضاء.

ووفقا للمكتب الرئاسي بعد تأجيل الإطلاق، اصطحب الرئيس الكوري الجنوبي الطلاب في جولة بمكتبه والغرف الأخرى، حيث تعقد مختلف الأحداث واجتماعات القمة مع القادة الأجانب.

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المصدر: "يونهاب"