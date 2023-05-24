كوريا الجنوبية تؤجل إطلاق صاروخها الفضائي

أعلنت وكالة "يونهاب" أن كوريا الجنوبية قررت تأجيل عملية إطلاق صاروخ Nuri بسبب مشكلات فنية.

وجاء في منشور صادر عن الوكالة: "قررت كوريا الجنوبية تأجيل عملية إطلاق صاروخ Nuri التي كانت مقررة يوم الأربعاء 24 مايو الجاري تمام الساعة 18:24 بالتوقيت المحلي (12:24 بتوقيت موسكو)، بسبب مشكلات فنية".

وحول الموضوع قال النائب الأول لوزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية : "أثناء الاستعدادات لإطلاق الصاروخ، وعند فحص صمام إمداد الهليوم حدث خطأ في الاتصال بين الكمبيوتر الذي يتحكم بتوجيه الصاروخ والكمبيوتر الذي يتحكم بمنصة الإطلاق، لذا تقر تأجيل عملية الإطلاق".

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وأضاف: "لا توجد مشكلة في الصمام نفسه، فهو يعمل في الوضع اليدوي، ولكن في حال انتقال نظام التحكم في الصمام إلى الوضع الآلي فهناك احتمال أن يتوقف عمل الصمام، ولذلك كان لا بد من تأجيل عملية الإطلاق لمعرفة المشكلة التقنية".

وأشار المسؤول إلى احتمال إطلاق الصاروخ خلال اليومين القادمين في حال تمكن الخبراء من اكتشاف سبب المشكلة المذكورة وحلها.

وكانت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كوريا الجنوبية قد أشارت في وقت سابق إلى أن الإطلاق الثالث لصاروخ Nuri سيكون مهما لأن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا النوع من الصواريخ لإطلاق أقمار صناعية حقيقية وليس نماذج لأقمار صناعية".

المصدر: تاس