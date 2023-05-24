جامعة سمارا تطور منظومة جديدة للتحكم بالمركبات الفضائية

أعلنت الخدمة الصحفية لجامعة سمارا الحكومية الروسية أن عالما يعمل مع كوادرها تمكن من تطوير منظومة جديدة للتحكم بالمركبات الفضائية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة: "تمكن عالم صيني يعمل في جامعة سمارا الحكومية من تطوير منظومة برمجية جديدة للتحكم بالمركبات الفضائية والأقمار الصناعية، هذه المنظومة ستساهم في زيادة عمر الخدمة الافتراضي للمركبات وزيادة موثوقيتها".

وحول الموضوع قال العالم، دو تشونجويا الذي يعمل على المشروع المذكور: "يعمل العديد من البلدان حاليا على تطوير مفهوم المحطة القمرية، ويمكن استخدام هذه المحطة كمنصة أساسية لاستكشاف القمر والكواكب الأخرى، وكذلك لدراسة المشكلات التي قد تنشأ أثناء الرحلات البشرية الطويلة المدى في الفضاء السحيق.. تطوير منظومتنا الجديدة سيسمح بالتحكم الفعال بحركة المركبات الفضائية في الفضاء المحيط بالقمر، وحساب الخيارات المثلى لحركتها بين المدارات المختلفة".

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وأشار العالم إلى "أن المنظومة الجديدة ستجعل من الممكن أيضا إجراء تعديلات سريعة في مدارات الأقمار الصناعية بما يتناسب مع المهمات الفضائية المستقبلية، وستقلل من الحاجة لإرسال المحركات التي تعمل على تعديل مدارات الأقمار في الفضاء".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن ما يميز المنظومة الجديدة عن باقي منظومات التحكم بالمركبات الفضائية والأقمار الصناعية هي أنها لا تقوم بحساب رحلات المركبات حول القمر ولكن في الفضاء المحيط به، حول نقاط لاغرانج أو نقاط الاهتزاز التي تؤثر عل بعضها بطريقة تجعل الجسم الموجود في مدار تأثيرها في وضع انعدام الجاذبية.

المصدر: فيستي