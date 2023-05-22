روسيا تصنع أقمارا جديدة لوضع خرائط ثلاثية الأبعاد للأرض

أعلنت شركة "بروغريس" الروسية للصناعات الفضائية أن الخبراء في روسيا يطورن أقمارا صناعية جديدة ستساعد في وضع خرائط ثلاثية الأبعاد للأرض.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة: "يعمل الخبراء في روسيا حاليا على تطوير أقمار صناعية جديدة ستساعد في وضع خرائط ثلاثية الأبعاد للأرض، منها قمر Aist-2T الذي لا يزال في مرحلة التصنيع وينتظر استلام بعض المعدات اللازمة لعمله".

وأضاف البيان "قمر Aist-2T من المفترض أن يرسل إلى مدارات حول الأرض بواسطة صاروخ روسي من نوع Soyuz-2 وليس على متن صاروخ Angara كما كان مقررا سابقا".

وفي مارس الماضي ذكر المتحدث باسم "روس كوسموس" فيتالي ميرونوفيتش أن قمر Aist-2T الذي كام مقررا إطلاقه عام 2023 من المفترض أن يرسل إلى مدارات الأرض عام 2024.

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وفي يونيو 2022 كان الرئيس السابق لمؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين قد أشار إلى أن روسيا تعمل على تطوير أقمار صناعية من نوع Aist، ستطلقها إلى الفضاء عام 2023، وأن هذه الأقمار ستحصل على تعديلات ستجعلها قادرة على رصد الأرض والقمر معا.

ولدى روسيا حاليا العديد من أقمار Aist المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد مثل قمر Aist-2D، لكن كاميرات هذه الأقمار تعمل حاليا على رصد الأرض فقط، ولرصد الأجسام السماوية يضطر الخبراء إلى تغيير وجهات كاميراتها وأجهزة الاستشعار الخاصة بها.

المصدر: فيستي