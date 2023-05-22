روسيا تكشف عن تقنيات جديدة ستستخدمها في صناعات الفضاء

أعلنت شركة "Shvabe" الروسية أنها ستكشف خلال فعاليات معرض MILEX-2023 في مينسك عن تقنيات جديدة طورتها لتستخدم في مجالات الإلكترونيات والصناعات الفضائية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: "جناح Shvabe، وخلال فعاليات معرض MILEX-2023 الدولي في مينسك، سيكشف عن تقنيات جديدة طورناها لصناعات الفضاء، منها مرآة مصنوعة من كربيد السيليكون الفائق الصلابة ووتقنيات ستستخدم في الأقمار التي تطورها روسيا لاستشعار الأرض عن بعد".

وأضاف البيان "مرأة كربيد السيليكون التي سيكشف عنها خلال المعرض خفيفة الوزن وصنعت من مواد تتميز بقوتها وصلابتها الكبيرة، هذه الخصائص لكربيد السيليكون تجعل من الممكن إنشاء معدات تصوير خفيفة الوزن يمكن استعمالها في الفضاء، وتركيبها في الأقمار الصناعية الصغيرة، واستعمال مثل هذه المواد يجعل المعدات البصرية متينة ولا تتأثر بتغيرات درجات الحرارة".

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وأشارت شركة Shvabe إلى أن أنها ستكشف في المعرض أيضا عن معادن شديدة المتانة تستخدم في صنع الأنظمة البصرية والإلكترونيات والتلسكوبات الكبيرة، وكاميرا SWIR التي تعمل بتقنيات الأشعة تحت الحمراء والتي يمكن استخدامها للمراقبة في الظروف المناخية الصعبة وظروف الرؤية المحدودة.

المصدر: فيستي