روسيا تطور مواد فريدة لزيادة أمان بدلات رواد الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن شركات ومؤسسات تابعة لها تعمل على تطوير مواد جديدة "تعالج نفسها ذاتيا" في حال تعرضها للضرر بغية استخدامها في صنع بدلات رواد الفضاء.

وحول الموضوع قال مدير مركز "كلديش" الروسي للأبحاث، فلاديمير كوشلاكوف :"في إطار الأبحاث التي تجرى لتحسين المواد التي تصنع منها بدلات الفضاء لحماية هذه البدلات من التلف، قدم مركزنا مقترحات لاستعمال مركبات بوليميرية ذاتية الشفاء مع المواد المستخدمة حاليا في بدلات الفضاء".

وأضاف "يعمل على الأبحاث المذكورة كل من شركة تسنيماش التابعة لروس كوسموس وشركة زفيزدا الروسية للأبحاث، وقد قدمنا لشركة زفيزدا عينات من المواد التي تم إشباعها بالمركبات البوليميرية، وأعطينا تفسيراتنا وتوضيحاتنا لاستخدام هذه المواد في صناعة بدلات الفضاء، وأبدى الخبراء في الشركة بدورهم اهتماما بمبدأ عمل هذه المواد، وقدموا اقتراحاتهم حول إمكانية استعمالها أيضا".

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وأشار كوشلاكوف إلى "أن المناطقة المعرضة للتلف بشكل رئيسي في بدلات الفضاء هي القفازات وأماكن الانحناء مثل مكان الكوع على سبيل المثال، وحالما تقرر استخدام المواد البولميرية الذاتية الشفاء في تلك الأماكن سيكون من الضروري تعديل تصاميم بدلات الفضاء".

ويناقش الخبراء الروس حاليا أيضا فكرة استخدام المواد البولميرية"الذاتية الشفاء" في المقصورات الفضائية الكبيرة الحجم أو في الوحدات القابلة للنفخ المخصصة للمحطة الفضائية الدولية، كون هذه المواد قد تحمي هذه الأماكن من تسرب الهواء.

المصدر: فيستي