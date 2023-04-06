روسيا تطور تقنيات جديدة للأقمار الصناعية لاستكشاف موارد الأرض

أعلنت جامعة سمارا الحكومية الروسية أن خبراء تابعين لها طوروا تقنيات جديدة تساعد الأقمار الصناعية على دراسة واستكشاف الموارد الأرضية والثروات الطبيعية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للجامعة "تمكن العلماء في جامعتنا من تطوير مقياسي طيف فائقي الإمكانيات يمكن تركيبهما على الأقمار الصناعية النانوية، واستخدامهما في دراسة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والدراسات الجيولوجية، ودراسة واستكشاف الموارد الطبيعية على الأرض".

وحول الموضوع قال البروفيسور في علوم التحكم الآلي والتقني في الجامعة، رومان سكيدانوف: "طورت الجامعة جهازي طيف مدمجين للأقمار الصناعية النانوية من نوع CubeSat، وهذه الأجهزة لم يصنع نظير لها في روسيا، ولم يستخدم مثلها في الأقمار النانوية التي أطلقتها الدول الأخرى أيضا، وتصميمات هذه الأجهزة تم وضعها بالكامل من قبل المختصين في جامعتنا، وإن العمل على المشروع جار على قدم وساق، وينبغي أن ننتهي من تجميع النماذج النهائية من هذه الأجهزة الصيف القادم، لنبدأ بعدها في اختبارها".

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وتبعا للخطط الموضوعة فإن الأجهزة الجديدة التي طورتها جامعة سمارا من المفترض أن ترسل إلى الفضاء في ديسمبر المقبل على متن قمرين صناعيين روسيين، وفي إطار مشروع Space-Pi التعليمي، وستستخدم في دراسة غازات الاحتباس الحراري، وتحديد مواقع النفط والغاز على الأرض.

المصدر: فيستي