صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن هناك دلائل على أن الغرب يقوم بعمليات تطهير عرقي ضد الأوكرانيين على أراضي أوكرانيا نفسها.

وقالت زاخاروفا في موتمر صحفي اليوم الأربعاء: "ظاهرة الارتزاق تنمو وتزدهر في أوكرانيا. ولمشاركتهم في الأعمال القتالية ضمن صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، يكافأ المرتزقة البولنديون بقطع أرض مجانية في غرب البلاد، في مقاطعات فولين ولفوف وترانسكارباثيا. يتيح الآن التشريع الأوكراني لأسر المرتزقة القتلى الحصول على قروض بشروط تفضيلية وبناء منازل، وذلك على حساب دافعي الضرائب الأوكرانيين".

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وتابعت: "تتوفر هناك كل الدلائل على أن الغرب يقوم بعملية تطهير عرقي حقيقية بحق الأوكرانيين في أراضي أوكرانيا، لأن هذه الكارثة، التي تتكشف أمام أعيننا، لا يمكن أن يكون لها أي وصف أو تعريف آخر".

وأضافت: "يبذل رعاة كييف الغربيون كل ما بوسعهم من أجل القضاء على الأوكرانيين كشعب وكمجتمع بشكل كامل".

وأشارت زاخاروفا إلى أنه "اقتطاع أراض للمرتزقة لمشاركتهم في النزاع الذي يموت جراءه مواطنون أوكرانيون هو أمر يستعصي على الفهم".

واستدركت قائلة: "لست متأكدة من أن التاريخ بشكل عام، وحتى التاريخ القديم، شهد أي سوابق من هذا القبيل".

المصدر: "نوفوستي"