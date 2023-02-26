أعلن المستشار السابق للبنتاغون، دوغلاس ماكغريغور، أن الفيلق البولندي الذي يقاتل في صفوف قوات كييف تكبد خسائر فادحة خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال ماكغريغور: "يوجد 20 ألف جندي من بولندا يقاتلون مع أوكرانيا. قُتل حوالي 2500 منهم ودفنوا في مقابر في بولندا. لم يموتوا في وطنهم، بل في أوكرانيا".

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وأكد المستشار السابق للبنتاغون، في وقت سابق أن على الجيش والمرتزقة الأوكرانيين أن يتذكروا أن الجيش الروسي كان دائما قادرا على التغلب على العدو في اللحظات الحاسمة.

كما كشف عضو المجلس الرئيسي لإدارة مقاطعة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، سابقا أن عسكريين من الجيش البولندي متواجدون على خط التماس في الجزء الذي ما زالت تسيطر عليه قوات كييف من المقاطعة.

المصدر: نوفوستي