أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أن الآلة العسكرية الأوكرانية قد تنهار منتصف الصيف المقبل بسبب نفاد الذخيرة، والقضاء على الجنود الأوكرانيين برمّتهم.

وقال ريتر: "لن تصمد أوكرانيا من هذا النزاع حتى نهاية الصيف. سوف تنفد ذخيرتهم بحلول منتصف الصيف، وفي حرب المدفعية، إذا نفدت قذائفكم، ستموتون جميعا".

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واعتبر أنه في حال حدوث مثل هذا السيناريو، تنتظر قوات كييف الهزيمة بحلول أكتوبر.

,وصف عضو مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت، خطة سلطات كييف لدق إسفين في الجبهة الروسية في الجنوب بأنها عنصر من عناصر الحرب الإعلامية الدعائية.

وأضاف شيريميت، أن مفاجأة غير سارة تنتظر قوات كييف في حال نفذت الاعتداء على شبه جزيرة القرم.

المصدر: RT