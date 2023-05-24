رئيس صرب البوسنة: الاتحاد الأوروبي تابع للولايات المتحدة

اعتبر رئيس جمهورية صرب البوسنة ميلوراد دوديك أن الاتحاد الأوروبي بات تابعا فعليا للولايات المتحدة، مشيرا إلى أن محاولة إنشاء هيكل أمني أوروبي منفصل بعد الحرب الباردة لم تكتمل.

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وقال دوديك في خطاب ألقاه في الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للشؤون الأمنية المنعقد في ضواحي موسكو: "لم تكتمل محاولة إنشاء بنية أمنية أوروبية منفصلة بعد الحرب الباردة، لأن هذا المفهوم للأمن الأوروبي لا يمكن أن يوجد بشكل مستقل، بجانب حلف الناتو والمشروع الجيوسياسي عبر الأطلسي، الذي ينظر إلى أوروبا على أنها موطئ قدم عبر المحيط الأطلسي بالنسبة للولايات المتحدة. أخيرا، تم نهائيا وأد المبادرة الأمنية والدفاعية الأوروبية المستقلة بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية. ويعتبر الاتحاد الأوروبي اليوم تابعا فعليا للولايات المتحدة... ويعمل الاتحاد الأوروبي بشكل علني كداعم سياسي وعسكري لنظام كييف".

ووصف "صعود أيديولوجية الفاشية والنازية في أوروبا، وخاصة في أوكرانيا" بأنه تحد كبير آخر بالنسبة للأمن العالمي، مضيفا: "هذه أيديولوجية الشر التي أثارت الحرب العالمية الثانية ويعتبرها الغرب بصمت أداة للقتال ضد روسيا".

المصدر: نوفوستي