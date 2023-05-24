الدفاع الجوي الروسي يتصدى لهجمات كثيفة بطائرات بدون طيار في مقاطعة بيلغورود

قال محافظ مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، على قناته في تيلغرام، إن وسائط الدفاع الجوي الروسية تصدت الليلة الماضية لهجمات كثيفة بطائرات أوكرانية بدون طيار استهدفت المنطقة.

وأضاف المحافظ: "لم تكن الليلة الماضية هادئة تماما. تعرضت المنطقة لعدد كبير من الهجمات بطائرات بدون طيار ... لكن المهم أنه لا يوجد ضحايا على الإطلاق".

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وأشار غلادكوف، إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي بالجيش الروسي، تعاملت مع معظم الطائرات بدون طيار"، وهناك أضرار في مناطق بيلغورود وبوريسوف وبلغورود.

ووفقا له، تسببت الهجمة الأوكرانية، بأضرار لعدة سيارات وبعض المنازل الخاصة ومباني المكاتب.

وتقوم الهيئات المختصة في الوقت الراهن، بتقييم حجم الأضرار.

المصدر: نوفوستي