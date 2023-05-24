الدفاع الروسية: مجموعة القوات "جنوب" أحبطت 3 هجمات لوحدات هجومية أوكرانية

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "جنوب" فاديم أستافييف بإحباط وحدات المجموعة لـ 3 هجمات أوكرانية في منطقة التجمعات السكنية أفدييفكا وماريينكا وألكسندرو-كالينوفو.

إقرأ المزيد

وقال أستافييف في حديث لوكالة "تاس": "خلال الساعات الـ24 الماضية أحبطت وحدات المجموعة 3 هجمات شنتها وحدات هجومية تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاهات أفدييفكا وماريينكا وألكسندرو-كالينوفو. ولم نفقد مواقعنا القتالية. تكبد العدو خسائر كبيرة في الأفراد والمدرعات".

وأضاف أن طيران مجموعة القوات "جنوب" قام بتحليقين في اتجاه ليسيتشانسك ونفذ ضربات على معاقل تابعة للقوات الأوكرانية. ودمر مدفع هاون "تيولبان" من عيار 240 ملم ومستودعا لذخيرة العدو في منطقة التجمع السكني زفانوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشار إلى أنه في إطار القتال المضاد للبطاريات دمرت وحدات المدفعية التابعة للمجموعة اثنين من المدفعية ذاتية الدفع وناقلة جند مدرعة وهاون من عيار 120 ملم ومنظومة صاروخية مضادة للدبابات. وتابع: "دمرت منظومة "سولنتسيبيوك" معقلا تابعا للواء الـ 57 المنفصل للقوات الأوكرانية".

كما أفاد بإسقاط مسيرة من طراز "فوريا" من منظومة "أوسا أ كي أم" الصاروخية بالقرب من التجمع السكني بيسكي.

المصدر: تاس