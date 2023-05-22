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مسؤول: القوات الروسية تتحرك إلى الأمام في اتجاهي ماريينكا وأفدييفكا

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مسؤول: القوات الروسية تتحرك إلى الأمام في اتجاهي ماريينكا وأفدييفكا
Sputnik
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صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن القوات الروسية تتحرك إلى الأمام في اتجاهي أفدييفكا وماريينكا، وذلك بالرغم من نقل احتياطيات القوات الأوكرانية.

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وقال بوشيلين لقناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين: "نسجل تحركا إلى الأمام – بالرغم من أنه ليس سريعا - في اتجاهي ماريينكا وأفدييفكا على حد سواء".

وأضاف أنه في كلا الاتجاهين تواصل القيادة الأوكرانية نقل التعزيزات وتحاول التحقق من إمكانيات الدفاع الروسي.

المصدر: نوفوستي

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