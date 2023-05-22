مسؤول: القوات الروسية تتحرك إلى الأمام في اتجاهي ماريينكا وأفدييفكا

صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين بأن القوات الروسية تتحرك إلى الأمام في اتجاهي أفدييفكا وماريينكا، وذلك بالرغم من نقل احتياطيات القوات الأوكرانية.

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وقال بوشيلين لقناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين: "نسجل تحركا إلى الأمام – بالرغم من أنه ليس سريعا - في اتجاهي ماريينكا وأفدييفكا على حد سواء".

وأضاف أنه في كلا الاتجاهين تواصل القيادة الأوكرانية نقل التعزيزات وتحاول التحقق من إمكانيات الدفاع الروسي.

المصدر: نوفوستي