قال فاديم أستافيف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "جنوب" الروسية، إن مجموعة اقتحام أوكرانية حاولت تنفيذ استطلاع قتالي على اتجاه أفدييفكا، لكنها تكبدت خسائر وأجبرت على التراجع.

وأضاف الضابط الروسي: "على اتجاه أفدييفكا حاول العدو القيام بالاستطلاع بالقتالي. لكن العسكريين الروس تصدوا لمجموعة الاقتحام الأوكرانية وأجبروها على التراجع بعد تكبيدها خسائر كبيرة".

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ووفقا له، نفذت مدفعية مجموعة "جنوب" ضربات نارية مركزة على نقاط الانتشار المؤقت للواءين الميكانيكيين 53 و 110 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من لاستوتشكينو وأفدييفكا.

وأفاد الضابط الروسي، بأن طاقم منظومة دفاع جوي صاروخية من طراز"أوسا- ك م" تابع لمجموعة "جنوب"، تمكن من تدمير درون جوي أوكراني من طراز "فوريا"، في منطقة فيرخنيتوريتسكي.

المصدر: تاس