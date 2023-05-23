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قمر صناعي أمريكي صور منطقة بيلغورود قبيل هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع

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قمر صناعي أمريكي صور منطقة بيلغورود قبيل هجوم مجموعة التخريب والاستطلاع
Globallookpress DLRdpa
صورة أرشيفية
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قام القمر الصناعي التجاري الأمريكي GeoEye-1 التابع لشركة Maxar بتصوير منطقة غرايفورون في منطقة بيلغورود الروسية قبل يومين من تسلل مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية إليها.

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ووفقا لبيانات الشركة، فقد تم نشر خريطة المنطقة على موقع الشركة على شبكة الإنترنت، والصور مؤرخة في 20 مايو. إضافة إلى ذلك، فقد التقطت أقمار صناعية أمريكية أخرى هي Worldview-2 وWorldview-3 صورا لمنطقة غرايفورون في 5 و17 مايو. وتتخصص شركة Maxar في تصنيع وصيانة الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية.

وقد تسللت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية يوم أمس الاثنين إلى أراضي منطقة غيرفوفورن في منطقة بيلغورود الروسية، وبعد ذلك تم تطبيق قانون مكافحة الإرهاب في المنطقة، كما تم محاصرة وتدمير التشكيلات القومية الأوكرانية المتطرفة، وتحييد أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا، وتدمير 4 مدرعات قتالية، و5 شاحنات صغيرة.

المصدر: نوفوستي

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