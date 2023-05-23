بوشيلين: على القوات الروسية أن تحرر "نيويورك"

أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن على القوات الروسية بعد تحرير أرتيوموفسك تحرير قرية نيويورك الواقعة جنوب منطقة أرتيوموفسك.

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جاء ذلك في رسالة فيديو مصورة نشرها بوشيلين بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث تابع أن على القوات الروسية "تحرير نيويورك في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة، بعدها سنغير اسم هذه القرية".

وتقع قرية نيويورك الحضرية في منطقة أرتيوموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية، على بعد 40 كيلومترا جنوب المركز الإقليمي، وهي حاليا تحت سيطرة كييف. وقد تأسست هذه القرية من قبل طائفة المينوناتيين الذين دعتهم يكاتيرينا العظمى في القرن التاسع عشر حماية لهم من الاضطهاد. وكانت هذه القرية تسمى نيويورك حتى أكتوبر عام 1951، ثم تغير اسمها إلى نوفوغورودسكويه. وفي يوليو 2021، أعادت السلطات الأوكرانية الاسم القديم لها.

المصدر: نوفوستي