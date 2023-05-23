أرتيوموفسك أم "باخموت"؟.. دونيتسك تحدد الاسم الرسمي للمدينة المحررة

ذكر القائم بأعمال جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أنه وفقا لتشريعات الجمهورية، فإن اسم أرتيوموفسك هو الاسم الرسمي للمدينة التي تم تحريرها مؤخرا في دونباس.

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وتابع بوشيلين أن نسخة ما قبل الثورة لاسم المدينة، أي باخموت، تستخدمها السلطات الأوكرانية وهي ليست مقبولة في الواقع الروسي.

وأوضح في خطاب مصور تم نشره في صفحته على "تلغرام": "يعود اسم باخموت إلى الإمبراطورية الروسية. لكن في عهد الاتحاد السوفيتي كان يطلقا عليه أرتيوموفسك، وهكذا نتذكره. والأكثر من ذلك، يوجد هناك مرسوم ينص على أن كل أسماء المدن والقرى (في حدود منطقة دونيتسك السابقة لأوكرانيا) تعود إلى 11 مايو 2014 (يوم إعلان استقلال جمهورية دونيتسك الشعبية). لذلك فإن اسم المدينة هو أرتيوموفسك، نقطة انتهى".

وأضاف أنه يتجه إلى أرتيوموفسك لتقييم نطاق الأعمال الضرورية لإعادة إعمار المدينة وعمل الخدمات المدنية.

وأمس الاثنين أفاد بوشيلين بانطلاق أعمال إزالة الألغام في المدينة.

وأعلن مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين أن القوات الروسية وضعت السيطرة على مدينة أرتيوموفسك وذلك بعد 220 يوما من المعارك التي شارك فيها أفراد المجموعة. وفيما بعد أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة "فاغنر" أكملت عملية تحرير مدينة أرتيوموفسك بدعم الطيران والمدفعية الروسية.

المصدر: نوفوستي