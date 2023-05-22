 
مباشر

بوشيلين يقيم حالة البنية التحتية في أرتيوموفسك

أخبار العالم

بوشيلين يقيم حالة البنية التحتية في أرتيوموفسك
Sputnik Evgeni Biyatov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vcsq

أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن إزالة الألغام في مدينة أرتيوموفسك قد بدأت، وسيكون من الممكن البدء في تقييم حالة البنية التحتية بعد ذلك.

إقرأ المزيد
إلى أين تنقل القيادة الأوكرانية جنودها من أرتيوموفسك
إلى أين تنقل القيادة الأوكرانية جنودها من أرتيوموفسك

جاء ذلك وفق ما صرح به بوشيلين لقناة "روسيا 24" اليوم الاثنين، حيث تابع: "الآن يقوم الرجال الذين حرروا أرتيوموفسك بإزالة الألغام الأولية، ومن المهم بالنسبة لنا أن نقوم بإزالة الألغام بشكل كامل، وهو عمل شاق وصعب للغاية، بالنظر لحجم الأعمال العسكرية التي وقعت هناك. بعدها يمكننا الحديث عن عمل المتخصصين في تقييم حالة جميع الهياكل والبنى التحتية".

وبحسب بوشيلين، سيتم فحص جميع مناطق المدينة التي لا يزال بإمكان المدنيين البقاء فيها. بعد ذلك، وفي المستقبل القريب، سيتم نشر مقر لمساعدة الأراضي المحررة في المدينة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا