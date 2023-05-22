بوشيلين يقيم حالة البنية التحتية في أرتيوموفسك

أعلن القائم بأعمال حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن إزالة الألغام في مدينة أرتيوموفسك قد بدأت، وسيكون من الممكن البدء في تقييم حالة البنية التحتية بعد ذلك.

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جاء ذلك وفق ما صرح به بوشيلين لقناة "روسيا 24" اليوم الاثنين، حيث تابع: "الآن يقوم الرجال الذين حرروا أرتيوموفسك بإزالة الألغام الأولية، ومن المهم بالنسبة لنا أن نقوم بإزالة الألغام بشكل كامل، وهو عمل شاق وصعب للغاية، بالنظر لحجم الأعمال العسكرية التي وقعت هناك. بعدها يمكننا الحديث عن عمل المتخصصين في تقييم حالة جميع الهياكل والبنى التحتية".

وبحسب بوشيلين، سيتم فحص جميع مناطق المدينة التي لا يزال بإمكان المدنيين البقاء فيها. بعد ذلك، وفي المستقبل القريب، سيتم نشر مقر لمساعدة الأراضي المحررة في المدينة.

المصدر: نوفوستي