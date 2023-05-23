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المفوضية الأوروبية تخصص شريحة جديدة بـ 1.5 مليار يورو لأوكرانيا

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المفوضية الأوروبية تخصص شريحة جديدة بـ 1.5 مليار يورو لأوكرانيا
Globallookpress Michael ZegersimageBROKER.com
صورة أرشيفية
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خصصت المفوضية الأوروبية شريحة جديدة من المساعدات المالية الكلية لأوكرانيا عن العام 2023، بقيمة 1.5 مليار يورو.

أعلنت عن ذلك الخدمة الصحفية للمفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، حيث جاء في البيان: "اليوم، سددت المفوضية الأوروبية الدفعة الرابعة البالغة 1.5 مليار يورو كجزء من حزمة مساعدات مالية كلية لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 18 مليار يورو".

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وأوضحت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي، من خلال هذه الأداة، "يهدف إلى مساعدة أوكرانيا في تغطية احتياجاتها التمويلية الفورية بدعم مالي كبير ومستقر وقابل للتنبؤ في عام 2023". كما أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن هذا الدعم سوف يساعد أوكرانيا على الاستمرار في دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية، وكذلك الحفاظ على تشغيل الخدمات العامة الأساسية مثل المستشفيات والمدارس ومساكن النازحين، وأضافت أن المساعدة تهدف أيضا إلى إعادة بناء البنية التحتية الحيوية التي دمرت في سياق الصراع.

وقالت المفوضية أن الدفعة التالية البالغة 1.5 مليار يورو سوف تدفع في يونيو.

كما أكدت المفوضية بشكل عام أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فقد قدم الاتحاد الأوروبي 70 مليار يورو من المساعدات إلى كييف، تشمل الدعم المالي والإنساني وميزانية الطوارئ والدعم العسكري لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمؤسسات المالية الأوروبية، وكذلك الموارد المخصصة لمساعدة الدول الأعضاء على تلبية احتياجات الأوكرانيين الفارين من الحرب.

المصدر: تاس

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