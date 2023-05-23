الدفاع الروسية تعلن دحر الفصائل الأوكرانية التي توغلت في بيلغورود وعدد القتلى

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الوم الثلاثاء أن قواتها تمكنت من القضاء على الفصائل القومية المتطرفة الأوكرانية التي توغلت في مقاطعة بيلغورود الاثنين، مؤكدة مقتل أكثر من 70 مسلحا.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه "بعد تعرضه للهزيمة في مدينة أرتيوموفسك، تحول نظام كييف إلى تنفيذ أعمال إرهابية ضد السكان المدنيين".

وتابعت: "في 22 مايو، بعد قصف مدفعي مكثف لنقطة تفتيش كوزينكا الحدودية الدولية، وعدد من المواقع المدنية الأخرى في منطقة غرايفورونسكي بمقاطعة بيلغورود، توغلت وحدة من فصيل قومي أوكراني في أراضي روسيا".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "في سياق عملية مكافحة الإرهاب، تم صد الفصائل القومية وإلحاق هزيمة بها من خلال ضربات جوية ونيران مدفعية وأعمال نشطة لوحدات حماية الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الغربية. وطردت فلول القوميين إلى أراضي أوكرانيا، حيث استمر إطلاق النار عليهم حتى القضاء عليهم بشكل كامل".

وأوضح تقرير الدفاع الروسية أنه تمت تصفية أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا وتدمير أربع مركبات قتالية مدرعة وخمس شاحنات صغيرة.

يتبع..