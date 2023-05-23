خبير عسكري: القوات الأوكرانية تحاول اختراق الدفاع الروسي في ضواحي كريمينايا

أفاد مقدم الشرطة المتقاعد بجمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكو بأن القوات الأوكرانية حاولت ما يصل إلى 5 مرات في اليوم اختراق الدفاع الروسي بضواحي مدينة كريمينايا بالجمهورية.

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وقال ماروتشكو في حديث لوكالة "تاس" نقلا عن بيانات الاستخبارات الروسية: "في اتجاه كراسني ليمان نسجل أعمالا هجومية من جانب الوحدات العسكرية الأوكرانية. وفي منطقة التجمع السكني كريمينايا يحاول العدو بانتظام اختراق خط دفاعنا والعودة إلى المواقع التي كان يحتلها سابقا".

وأشار إلى أنه بالرغم من الخسائر التي يتكبدها العدو، فإن "عدد الهجمات من جانب المقاتلين الأوكرانيين في بعض المناطق قد يصل إلى 5 خلال يوم واحد".

وأعلن ماروتشكو، سابقا، أن القوات الأوكرانية كثفت استخدام المسيرات الهجومية ومسيرات الكازيكازي في منطقة كريمينايا-سفاتوفو.

المصدر: تاس