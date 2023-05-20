راجمات "تورنادو" الروسية تفشل محاولة  تناوب أوكرانية في جمهورية لوغانسك

تمكنت أطقم راجمات صواريخ من طراز "تورنادو- غ" تابعة لقوات المنطقة العسكرية الغربية بالجيش الروسي، من إحباط محاولة تناوب أفراد للقوات الأوكرانية في جمهورية لوغانسك

وقال قائد مجموعة هذه الراجمات: "أثناء مناوبتنا القتالية تم إبلاغنا بوجود هدفين للعدو. تقدمنا ​​إلى منطقة مواقع إطلاق النار، ومن هناك قمنا بتنفيذ القصف الكثيف ومن ثم عدنا إلى نقطة التمركز".

وتابع الضابط القول: "أحد الأهداف كانت نقطة تجمع لعناصر العدو وقمنا باستهدافها لحظة تنفيذهم لعملية تناوب للأفراد. والهدف الثاني كان موقعا محصنا".

ووفقا له، تم خلال تنفيذ العملية استخدام راجمتين، قامت كل واحدة بإطلاق 10 قذائف صاروخية.

وأضاف الضابط الروسي: "يتصرف في هذا الاتجاه، بشكل وقح وجريء، لذلك نقوم في بعض المرات بتكرار القصف مرتين بواسطة راجمتين في آن واحد. ويلفت النظر أن العدو يواصل محاولات التناوب في هذه المنطقة رغم إدراكه بأن قواتنا ستقصفه حتما خلال ذلك".

المصدر: نوفوستي