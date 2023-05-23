 
مباشر

أميرال أمريكي يحذر من عواقب كارثية على جيش بلاده في حال التخلف عن سداد الديون

أخبار العالم

أميرال أمريكي يحذر من عواقب كارثية على جيش بلاده في حال التخلف عن سداد الديون
Globallookpress Samuel Corum / CNP
رئيس أركان القوات البحرية الأمريكية، الأميرال مايكل غيلداي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vd0m

حذر رئيس أركان القوات البحرية الأمريكية، الأميرال مايكل غيلداي، من أن تخلف واشنطن المحتمل عن سداد الديون الحكومية سيؤدي إلى عواقب كارثية على الجيش الأمريكي.

وقال غيلداي خلال ندوة لمجلس العلاقات الدولية، يوم الاثنين: "لم نكن في الوضع حيث لا يوجد استقرار وقابلية للتنبؤ بشأن سقف الديون الحكومية. ولذلك من الصعب جدا التنبؤ بأي شيء".

وتابع قائلا إنه "بالطبع سيكون له عواقب جدية بالنسبة للبحارة والعسكريين وعائلاتهم وترسانة الديمقراطية للبلاد".

إقرأ المزيد
الخزانة الأمريكية: من المرجّح جدا ألا نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا
الخزانة الأمريكية: من المرجّح جدا ألا نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا

وحذر كذلك من أن التخلف عن سداد الديون قد يقوض ثقة الحلفاء والشركاء بالولايات المتحدة.

وأضاف: "ولذلك أعتقد أن هذا قد يؤدي إلى كارثة بالنسبة لنا، وليس من السهل بالنسبة لي أن أتحدث عن ذلك".

يذكر أن الكونغرس وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن زيادة سقف الديون الحكومية الأمريكية، المحدد عند 31.4 تريليون دولار، وقد تواجه واشنطن التخلف عن سداد الديون في يونيو المقبل.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا