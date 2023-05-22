الخزانة الأمريكية: من المرجّح جدا ألا نتمكن من الوفاء بالتزاماتنا

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الكونغرس من أن الحكومة الأمريكية لن تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها إن لم يتم رفع سقف الدين الحكومي.

وقالت يلين في رسالتها إلى رئيس مجلس النواب كيفين ماكارثي، يوم الاثنين: "نعتبر أنه من المحتمل جدا أن الخزانة لن تكون قادرة على الوفاء بكل التزامات الحكومة إذا لم يتخذ الكونغرس إجراءات لرفع أو تعليق حد الدين في وقت مبكر من يونيو".

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وأضافت: "تستند هذه التقديرات إلى البيانات المتاحة حاليا والإيصالات والمصروفات والديون الفيدرالية يمكن أن تختلف عن هذه التقديرات"، مشيرة إلى أنها ستستمر بإطلاع الكونغرس على آخر المعلومات التي تصبح متوفرة.

وأشارت يلين إلى أنه "لقد تعلمنا من مآزق الديون الماضية أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة لتعليق أو زيادة حد الدين يمكن أن يسبب ضررا خطيرا للأعمال التجارية وثقة المستهلك، وتكاليف الاقتراض لأجل لدافعي الضرائب، ويؤثر سلبا على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".

وحذرت من أن "الفشل في زيادة حد الدين من شأنه أن يتسبب في معاناة شديدة للعائلات الأمريكية، ويضر بمكانتنا القيادية العالمية، ويثير أسئلة حول قدرتنا للدفاع عن مصالح أمننا القومي".

وحثت الوزيرة الكونغرس على "حماية الثقة الكاملة والائتمان للولايات المتحدة من خلال التصرف فى أسرع وقت ممكن".

ويأتي ذلك على خلفية تعثر المشاورات بين فريق الجمهوريين من الكونغرس وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حول شروط رفع سقف الدين الأمريكي، المحدد حاليا عند 31.4 تريليون دولار، والذي قد وصلت إليه الحكومة الأمريكية في يناير الماضي، واضطرت لاتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب التخلف عن سداد الديون الحكومية.

المصدر: RT