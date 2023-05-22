خامنئي يعيّن شمخاني عضوا في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشارا سياسيا له

أصدر المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، مرسوما عيّن بموجبه الأدميرال علي شمخاني عضوا جديدا في مجمع تشخيص مصلحة النظام ومستشارا سياسيا له.

وأعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، استقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، من منصبه، وتم تعيين العميد علي أكبر احمديان، خلفا له.

وأكدت وكالة "نور نيوز"، التابعة للمجلس الأعلى في إيران، خبر "استقالة شمخاني" مشيرة إلى أنه شغل هذا المنصب خلال السنوات العشر الماضية.

ونقلت الوكالة بيت شعر نشره شمخاني عبر "تويتر" قائلة: "بعد أن كثر الحديث والإشاعات بشأن عزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للاستقالة من منصبه، نشر هذا البيت من الشعر الذي يدل على أن الاستقالة أصبحت مؤكدة بعد 10 سنين من مسؤوليته".

المصدر: RT