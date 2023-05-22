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"نور نيوز": استقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني

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AFP
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الأحد، استقالة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، من منصبه.

وأكدت وكالة "نور نيوز"، التابعة للمجلس الأعلى في إيران، خبر "استقالة أمين المجلس علي شمخاني"، مشيرة إلى أنه شغل هذا المنصب خلال السنوات العشر الماضية.

ونقلت الوكالة بيت شعر نشره شمخاني عبر "تويتر" قائلة: "بعد أن كثر الحديث والإشاعات بشأن عزم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للاستقالة من منصبه، نشر هذا البيت من الشعر الذي يدل على أن الاستقالة أصبحت مؤكدة بعد 10 سنين من مسؤوليته".

ويقول بيت الشعر الذي غرد به شمخاني: "الحديث الذي كان يجري من خلف حجاب.. أخيرا أخبر رامس به وأصغى إلى إيما وغادر".

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وقاد شمخاني، مؤخرا، المفاوضات مع السعودية، وقالت صحيفة "كيهان"، إن قرار رفع مستوى المفاوضات إلى مستوى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي جاء بناء على طلب الجانب السعودي.

وفي الآونة الأخيرة، تساءلت صحف إيرانية عن سبب تفويض مجلس الأمن القومي الإيراني بالسياسة الخارجية لإيران، والاستعانة بشمخاني للقيام بدور يفترض أنه في صلب مهام وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ما قد يشي بعدم الرضا عن أداء الوزارة.

وفي مارس الماضي، توصلت السعودية وإبران إلى اتفاق برعاية صينية أنهى أكثر من 7 سنوات من القطيعة الدبلوماسية، حيث تم الاتفاق على إعادة فتح السفارات بين البلدين خلال مدة أقصاها شهران، بحسب ما قالا في بيان مشترك مع وسيطهما، الصين.

المصدر: وكالة نور نيوز

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