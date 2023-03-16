شمخاني خلال لقائه رئيس الإمارات: المشاكل الحالية سببها تدخلات أمريكا وإسرائيل في الخليج

أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني على مسار التعاون المتنامي ودور رئيس الإمارات في هذا الشأن، مبينا أن طهران وأبوظبي قادرتان على المضي بتطوير التعاون الثنائي.

وكان شمخاني قد التقى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أبوظبي يوم الخميس، وبحث معه في القضايا الثنائية وأهم التطورات الإقليمية والدولية.

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ونوه شمخاني خلال اللقاء إلى "العلاقات التاريخية والمشتركات الثقافية والدينية" بين إيران والإمارات، لافتا إلى ضرورة توسيع هذه الأواصر وتعميقها في جميع المجالات.

إلى ذلك، وفي معرض الإشارة إلى العناصر الدخيلة في إثارة الأزمات والإخلال بالأمن والاستقرار بمنطقة الخليج، وصف شمخاني الجهود من أجل التوصل إلى "الأمن الجماعي" القائم على الطاقات المحلية، من شأنها أن تضع حدا للكثير من الأزمات الراهنة.

وأضاف: إن معظم المشاكل الحالية تنجم عن التدخلات الأجنبية وممارسات أمريكا وإسرائيل الشيطانية في منطقة الخليج."

المصدر: وكالة إرنا الإيرانية