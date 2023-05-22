زاخاروفا: يمكننا أن نطالب بنصف بولندا تعويضا عن سوسانين وحده!

ذكّرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا المسؤولين البولنديين بمساهمة الاتحاد السوفيتي بتحرير وارسو من النازيين وإعادة إعمار الدولة البولندية بعد الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك في معرض تعليقها على تصريح أركاديوش موليارتشيك، نائب وزير الخارجية البولندي الذي قال إن وارسو بدأت في وضع سجل للأضرار المزعومة الناجمة عن تصرفات الاتحاد السوفيتي أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية.

وكتبت زاخاروفا عبر "تلغرام" اليوم الاثنين: "أقترح أن نطالب بنصف بولندا تعوضا عن سوسانين وحده"، في إشارة للفلاح إيفان سوسانين البطل القومي الروسي، الذي أنقذ في عام 1613 الملك ميخائيل رومانوف من الموت على يد الغزاة البولنديين.

وحسب القصة التاريخية، فإن مجموعة من البولنديين كانت تبحث عن مكان إقامة الملك لقتله، وعندما التقوا سوسانين في الطريق طالبوه بإرشادهم إلى مخبأ الملك، لكنه لم يخبرهم بذلك حتى تحت التعذيب، بل تظاهر بالموافقة وقادهم إلى منطقة غابات ومستنقعات حيث هلك كثيرون منها بعد أن قتلوا سوسانين.

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وتابعت زاخاروفا: "وأود أن أذكّر الجهال بمساهمة الاتحاد السوفيتي في تحرير وارسو من النازيين وإعادة إعمارالدولة البولندية بعد الحرب العالمية الثانية".

في وقت سابق، صرحت السلطات البولندية مرارا بأن وارسو تريد أولا الحصول على تعويضات من ألمانيا، قدرها بـ 1.3 تريليون دولار، وبعد ذلك يمكنها التحول إلى روسيا بمطالب مماثلة.

وقال أوليغ تيابكين، مدير الدائرة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية، إن ادعاءات بولندا لروسيا بشأن دفع تعويضات عن خسائر وارسو خلال الحرب العالمية الثانية تندرج في "عالم الأوهام السياسية".

المصدر: RT